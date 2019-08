Carlos Silvano de Souza Neto, 26 anos, desenvolverá a pesquisa A religião e a religiosidade na obra intelectual de Sigmund Freud: a ilusão como eixo dialógico

publicado em 27/08/2019

Carlos, que também é pós-graduando em Psicanálise Clínica pela UNIFEV, dedicou essa nova fase de sua vida aos seus docentes (Foto: Unifev)

O egresso do curso de Psicologia da UNIFEV Carlos Silvano de Souza Neto, 26 anos, ingressou, recentemente, no programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica – campus São Paulo (PUC-SP). A pesquisa, intitulada A religião e a religiosidade na obra intelectual de Sigmund Freud: a ilusão como eixo dialógico, percorrerá o desenvolvimento da obra intelectual do autor, acerca da temática.O ex-aluno, formado em 2018, considera a sua passagem pela Instituição importantíssima para a sua formação profissional. “O Centro Universitário de Votuporanga é minha casa. No entanto, ingressar em outra universidade me faz reconhecer as bases, que me deram a possibilidade para alcançar essa grande oportunidade de especialização”, disse.Carlos, que também é pós-graduando em Psicanálise Clínica pela UNIFEV, dedicou essa nova fase de sua vida aos seus docentes. “Em especial, agradeço imensamente à Profa. Ma. Carol Godoi Hampariam, que me acompanhou durante a graduação e a especialização, pelo incentivo e dedicação empregados na minha trajetória acadêmica”, finalizou.