Pedido foi feito em reunião com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta com a presença de lideranças do município

publicado em 21/08/2019

Deputado Luiz Carlos Motta solicita credenciamento da Santa Casa de Votuporanga como Hospital Ensino (Foto: Divulgação)

O deputado federal Luiz Carlos Motta, do PL, reuniu-se, nesta terça-feira (20/08), com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta para solicitar que o Governo Federal reestruture o Programa de Certificação dos Hospitais de Ensino e a reformulação da portaria que estabelece os critérios para novas certificações.Participaram da audiência o prefeito João Dado, o vereador Daniel David, o diretor da Santa Casa, Valmir Dornelas, o presidente da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), Dr. Celso Penha e o reitor Osvaldo Gastaldon.O Programa de Cerificação está suspenso desde 2015, impedindo que a Santa Casa de Votuporanga se transforme em Hospital Ensino.Deputado Motta cobrou a publicação da portaria do Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério da Educação, “reafirmo meu pedido em reconhecimento à importância da educação e da saúde no município com mais uma parceria de sucesso entre a Santa Casa e Unifev.De acordo com o prefeito João Dado, o Centro Universitário é administrado por 33 entidades do município. Para o presidente da faculdade, Dr. Celso Penha, a Unifev se tornou uma referência em todo o Estado de São Paulo pela sua qualidade de ensino, oferecendo mais de 70 cursos de graduação e pós- graduação.O diretor da Santa Casa de Votuporanga, Valmir Dornelas informou que com a certificação, os repasses financeiros serão ampliados, beneficiando pacientes de toda a região.Hospitais de Ensino são conveniados a uma Instituição de Ensino Superior, pública ou privada que servem de campo para a prática de atividades de ensino na área da saúde. Esses hospitais se caracterizam por serem unidades de referência em procedimentos de maior complexidade.Uma comissão formada por técnicos do Ministério da Saúde e MEC (Ministério de Educação) dará início às discussões para dar prosseguimento aos novos critérios. O ministro da Saúde se sensibilizou e se comprometeu que será publicada a portaria que estabelece as novas certificações de unidades hospitalares como Hospital de Ensino, incluindo Votuporanga.