publicado em 24/08/2019

Seis mil voos serão transferidos para o Galeão no período das obras (Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As obras de manutenção da pista principal do Aeroporto Santos Dumont começam hoje (24) e vão até 21 de setembro. Nesses 29 dias, o aeroporto, localizado na região central do Rio de Janeirom, continuará a receber aeronaves menores na pista auxiliar, o que incluirá parte dos voos da Azul e da Passaredo.

A reforma da pista principal do aeroporto será executada 24 horas por dia e sete dias por semana. Com as obras, será instalada uma camada porosa de atrito que vai melhorar o contato entre os pneus das aeronaves e a pista, reduzindo restrições nas operações em dias secos e chuvosos.

A pista principal do Santos Dumont tem 1.323 metros de comprimento e 42 metros de largura, enquanto a pista auxiliar tem 1.260 metros por 30 metros. Para que a pista auxiliar possa receber aeronaves 3C, como o Embraer E-190, o Airbus A318 e o Boeing 737-700, foi feita uma reforma de cabeceira e a implantação do sistema indicador de rampa.



A última vez que o Santos Dumont passou por obras desse tipo foi em 2009, e a previsão da Infraero, empresa responsável pela administração dos principais aeroportos do país, é que as intervenções atuais tenham validade de mais 10 anos.

Durante a obra, o Aeroporto Internacional Tom Jobim - Rio Galeão deve receber 6 mil voos que passariam pelo Santos Dumont, incluindo todas as viagens das companhias Gol e Latam. Segundo a concessionária Rio Galeão, o aeroporto internacional receberá 767 mil passageiros a mais no período, o que representa um acréscimo de 73% em sua movimentação normal.



A Latam vai oferecer transporte terrestre gratuito entre o Santos Dumont e o Terminal 1 do Galeão no período das obras. Os clientes poderão embarcar, por ordem de chegada, em ônibus que partirão de hora em hora. Para usar o serviço, será preciso apresentar documento pessoal com foto válido para embarque, além do localizador do voo, da reserva ou do cartão de embarque.

A Gol também vai oferecer transporte gratuito entre os dois aeroportos e alerta que podem ocorrer pequenos ajustes no horário de partida dos voos transferidos para o Galeão.



A Azul manterá no Santos Dumont, entre os dias 24 e 31 de agosto, os voos entre o Rio de Janeiro e as cidades de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, e São José dos Campos e Ribeirão Preto, no interior paulista, além de voos para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Entre os dias 1º e 21 de setembro, além destes, a companhia vai retomar a ligação Rio-Vitória. Todos os outros voos da Azul serão transferidos para o Galeão.

A queda na circulação de passageiros no Santos Dumont preocupa lojistas e vendedores do aeroporto e do Shopping Bossa Nova Mall, que fica ao lado do terminal.



Gerente de uma loja de óculos, Robert Alves teme que o faturamento anual seja prejudicado. "Vai impactar diretamente no nosso dia a dia", disse Alves. "Estamos vendo a possibilidade de conseguir parcerias com outras lojas para dar descontos."



Funcionário de um quiosque de bebidas no aeroporto, Marcelo Matias disse que sua escala de trabalho pode ser mudada para compensar a redução no número de clientes. "Estamos pensando em fazer escala 12 por 36 porque o público vai cair bastante", informou Matias.