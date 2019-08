As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital particular da cidade com ferimentos leves

publicado em 07/08/2019

Colisão entre carros deixa dois feridos na avenida João Bernardino Seixas Ribeiro

Um acidente ente dois carros na avenida João Bernardino Seixas Ribeiro deixou duas pessoas pessoas feridas na tarde desta terça-feira, 6, em Rio Preto.Segundos informações do Corpo de Bombeiros, dois carros colidiram no cruzamento da avenida com a rua Oswaldo Cruz. Por conta do forte impacto da colisão, um dos veículos chegou a capotar e ficar com as rodas viradas para cima.O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para atender as duas motorista. Elas foram socorridas e levadas para um hospital particular da cidade com ferimentos leves.Ainda não se sabe o que ocasionou o acidente.