O jovem foi levado para UPA Tangará, mas foi liberado após o médico constatar bom estado de saúde do adolescente

publicado em 10/08/2019

Jovem finge infarto para evitar detenção (Foto: Guarda Municipal)

Um adolescente de 17 anos fingiu ter um infarto para tentar evitar ser apreendido com três porções de maconha pela Guarda Municipal de Rio Preto. Caso aconteceu na tarde desta terça-feira, 6, próximo do anfiteatro da Represa Municipal.Os guardas municipais em patrulhamento encontraram o adolescente perto do anfiteatro em posse de três porções de maconha. Ao perceber que poderia ser detido, o jovem saiu correndo pela linha férrea, mas foi alcançado. Como último recurso para evitar a prisão, ele se jogou no chão e passou a dizer que sentia fortes dores no peito e que estava tendo um infarto.Rapidamente, os guardas colocaram o jovem na viatura e levaram o adolescente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tangará. O rapaz foi submetido a uma série de exames físicos, mas como não foi encontrado qualquer problema de saúde, ele foi liberado.Após ser ouvido na Central de Flagrantes, acompanhado pela mãe, o jovem foi liberado para responder em liberdade ao inquérito pelo ato infracional por tráfico de drogas.