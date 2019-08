No total, dez consumidores foram contemplados e receberam seus prêmios no auditório da entidade na manhã desta quarta-feira

A contemplada com a moto 0KM contou ao jornal A Cidade colocou apenas um cupom e fiquei surpresa com a vitória (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brA Associação Comercial de Votuporanga (ACV) entregou na manhã desta quarta-feira os prêmios da campanha ‘Pro Paizão e Pra Família’ em alusão a comemoração do Dia dos Pais. A entrega foi realizada no auditório da entidade com a presença de representantes locais.A promoção, que foi realizada no comércio local entre os dias 29 de julho e 10 de agosto, sorteou oito vales-compras no valor de R$ 300 cada, uma televisão Smart e uma moto 0KM, além de vales-compras de R$ 150 cada para os vendedores dos cupons contemplados. Foram distribuídos aproximadamente 120 mil cupons para os consumidores concorrer.A ganhadora do principal prêmio da campanha, Paula Renata Souza Garcia, em entrevista ao jornal A Cidade, contou que não acreditou quando recebeu a ligação sobre o sorteio. “Gostaria de agradecer a Deus, porque sem ele não existiria nada, também a Associação por dar um prêmio desse e também a loja que eu comprei, porque no dia que eles soltaram os cupons, eu fui a primeira pessoa a comprar, preencher e colocar na urna, jamais eu imaginaria que eu fosse ganhar”.Paula ainda revelou que ganhou a moto com apenas um cupom. “São quase 120 mil cupons e um, em meio de tudo aquilo, ser ganhador é muito merecimento. É necessário ter muita fé, então quando tiver promoção, vá. Não leve o cupom para casa para depois preencher, foi na loja, comprou e ganhou o cupom, preencha na hora e já coloque na urna”, finalizou.Para o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, finalizar a campanha do Dia dos Pais, que é uma das principais do comércio de Votuporanga, entregando os prêmios para moradores locais é gratificante. “O sucesso é muito grande. A gente trabalha pra preparar a campanha, acompanhar ela no seu período e quando foi realizado o sorteio, ser todos para Votuporanga, a gente fica feliz”, contou.Segundo Valdeci ao A Cidade, os comerciantes da cidade sentiram que as vendas durante este período foram positivas e reforçou a importância dos consumidores participarem das promoções, já que a entidade sempre procura sortear prêmios que sejam relevantes e agrade todos os participantes.A próxima campanha da Associação Comercial de Votuporanga é voltada para o Dia das Crianças e será lançada em setembro. “Estamos preparando mais uma grande ação para os nossos lojistas e consumidores e que promete movimentar o mês de outubro”, finalizou Merlotti.