Alunos de Medicina irão atuar dentro do Hospital, na saúde coletiva e nos programas de Saúde da Família

publicado em 31/07/2019

o. As atividades do Internato devem ser de caráter essencialmente prático (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Santa Casa de Votuporanga acolheu novos Internos de Medicina nesta semana. O ato ocorreu no Espaço Unifev Saúde, com a presença de universitários do quinto e sexto anos, além de docentes e lideranças do Hospital.O Internato é um estágio obrigatório em serviços de saúde destinado a complementar e aprimorar os atos médicos e conhecimentos apreendidos nos períodos anteriores do curso de graduação. As atividades do Internato devem ser de caráter essencialmente prático, sob supervisão docente, com duração de dois anos, passando por diversas especialidades.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, deu as boas-vindas. “Sejam bem-vindos. Faz 12 anos que estou aqui como voluntário por amor ao Hospital e à comunidade. Quero apresentar nossa Instituição para que tenham dimensão do nosso Complexo”, afirmou.Luiz Fernando contou que, somente no ano passado, foram realizados 2.287.809 atendimentos, aproximadamente seis mil pessoas por dia. As estatísticas referem-se a Hospital; SanSaúde; Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul; Consultórios Municipais; Farmácia de Alto Custo; Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); Serviço de Atendimento Especializado (SAE); CAPS – Álcool e Drogas e Policlínica. “Somos referência para 53 municípios de alta complexidade, abrangendo aproximadamente 500 mil habitantes”, ressaltou.O coordenador do curso de Medicina, Dr. Mauro Esteves Hernandes, destacou a importância do Internato. “É fundamental para a formação de vocês. Este período depende muito de vocês. Na minha época, muitos se perderam, não estudaram e o reflexo disso foi na Residência Médica. Eu e a Marlene Chinelato (coordenadora-adjunta de Medicina), estaremos aqui para sanar todas as dúvidas”, disse.Ele falou sobre o regimento da Santa Casa. “Convidamos vocês para saber do protocolo, que precisa ser seguido”, complementou.Dra. Marlene explicou a metodologia. “Agora é o momento de vocês se diferenciarem. Precisam arregaçar as mangas, estudar e se dedicar para que tudo dê certo. O semestre será maior do que o período letivo. São 63 dias em cada cenário como Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia/Obstetrícia, Clínica Cirúrgica. A Medicina, família e comunidade são 84 dias úteis. Cada carga horária em cada cenário é específica de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC)”, afirmou.O novo coordenador do Internato, Dr. Carlos Alberto Teles, falou de sua responsabilidade. “É uma fase muito importante para a formação do aluno. Estaremos juntos neste caminhar na experiência no Hospital, urgência e emergência, em todos os ambientes que irão passar. Agora, eles irão testar suas habilidades médicas com o paciente”, destacou.A coordenadora de Recursos Humanos (RH) Médico, Vanessa Bortolozo, disse que o momento era de integração, com os profissionais de cada área da Instituição como recepção, Hotelaria, Serviço de Nutrição e Dietética, Ouvidoria, entre outras. “Apresentamos cada setor para que este período seja muito produtivo”, falou.