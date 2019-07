O serviço será realizado até o dia 16 de agosto, das 10h às 16h, na Autarquia

publicado em 18/07/2019

Para a realização do procedimento na Superintendência não é necessário agendamento (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, a Saev Ambiental, será ponto para o cadastramento biométrico do título de eleitor até o dia 16 de agosto. O atendimento do Cartório Eleitoral de Votuporanga, 147ª Zona Eleitoral, teve início nesta terça-feira (16/07) na Autarquia e atenderá das 10h às 16h.Para a realização do procedimento na Superintendência não é necessário agendamento, devendo os eleitores apresentarem documento de identidade, título de eleitor e comprovante de endereço. De acordo com o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti, o espaço foi disponibilizado mediante solicitação do Cartório Eleitoral. “Vendo a necessidade de ampliar os atendimentos, o Chefe do Cartório Eleitoral nos procurou para ceder o espaço. Os profissionais do Cartório estão trabalhando em dois guichês da Saev”.O Chefe do Cartório Eleitoral, Robson Oliveira, explicou que faltam 39 mil eleitores cadastrarem a biometria até dezembro deste ano, sob pena de cancelamento do título eleitoral.“O objetivo é que os eleitores façam a biometria enquanto esperam o atendimento da Saev. Se perder o prazo, o título será cancelado e o eleitor não poderá votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda”.