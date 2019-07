Curso de Comunicação Oral e Escrita é ideal para quem deseja prestar concursos públicos ou aprimorar conhecimentos na área de Língua Portuguesa

publicado em 19/07/2019

As aulas serão ministradas nas dependências do CTMO, no Centro do Empreendedor (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Ainda há tempo de efetuar inscrições para o curso gratuito de Comunicação Oral e Escrita, oferecido pelo Programa de Educação Profissional da Prefeitura de Votuporanga, desenvolvido junto à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, por intermédio da parceria com o Senac e o Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" - CTMO. Trata-se de uma importante ferramenta para quem aspira melhorar seus conhecimentos na área de Língua Portuguesa, principalmente para candidatos aos inúmeros concursos públicos que são abertos no decorrer do ano.O certificado possui validação em todo o território nacional, trazendo a chancela do Senac, reconhecida como instituição de ensino profissional de excelência. As aulas serão ministradas nas dependências do CTMO, no Centro do Empreendedor, às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, com início previsto para 06 de agosto.A idade mínima é de 16 anos e as inscrições devem ser feitas somente no setor de atendimento do Senac Votuporanga, com apresentação do RG, CPF e comprovante de escolaridade. O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista, sendo que o telefone da unidade é o (17) 3426-6700. Mais informações também podem ser obtidas no CTMO, no Centro do Empreendedor.