Voo saiu de Guarulhos em São Paulo e aterrissou no Aeroporto de Fortaleza por volta das 3h.

publicado em 23/07/2019

Passageira passa mal e avião com destino a Paris é desviado para o Aeroporto Internacional de Fortaleza. — Foto: Ivanilton Junior/Arquivo Pessoal

Um avião da empresa Latam Airlines Brasil, que saiu de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Paris, precisou aterrissar no Aeroporto Internacional de Fortaleza após uma passageira passar mal na madrugada desta terça-feira (23).Conforme a companhia aérea, a aeronave precisou fazer um "pouso alternado", que ocorre quando acontece alguma mudança não prevista no voo.A passageira, que não foi identificada, passou mal a bordo e precisou de atendimento médico. O voo foi desviado e pousou às 3h18 no Aeroporto de Fortaleza. A aeronave ficou na capital cearense por aproximadamente duas horas e seguiu viagem para a França por volta das 5h34 desta terça.Em nota, a Latam acrescentou que "todas as suas decisões visam garantir uma operação segura". O estado de saúde da passageira não foi informado pela empresa aérea.Fonte. G1