Mesas dão direito a combo com cervejas, tábua de frios e mix de amendoim; investimento pode ser dividido em até seis vezes

publicado em 22/07/2019

Além do show do Gustavo Mioto, a DJ Ju Balbi também irá abrilhantar a festa (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Votuporanga e região estão com o “Relógio” na mão, contando as horas para o show de Gustavo Mioto! O evento, promovido pela Santa Casa, promete agradar o público com uma baita estrutura, música de qualidade e solidariedade. Tudo em um só lugar, para celebrar a união e amor ao próximo.A apresentação será no dia sete de agosto, no Centro de Eventos do Assary. Voltada para todas as idades, a festa é a programação da véspera de feriado de aniversário de 82 anos de Votuporanga “pro nosso bem”, para reunirmos todos em um só ritmo: de salvar vidas!O Hospital organizou o Centro de Eventos do Assary em dois espaços: pista e camarote. Aqueles que querem dançar, se divertir de forma mais econômica, podem adquirir os convites por apenas R$30. Para aqueles que amam conforto, não abrem mão de sentar com os amigos, saborear delícias e ficar ao pé do ouvido do nosso artista podem comprar mesas localizadas “coladinhas” no palco.As mesas são classificadas em cores, de acordo com a proximidade com o Gustavo Mioto. As vermelhas possuem oito lugares e cada cadeira custa R$200 (no total de R$1.600); já as demais são de seis lugares. O pagamento pode ser dividido em até quatro vezes no cartão de crédito.O investimento das azuis é de R$1.080, sendo R$180 por pessoa; as verdes estão com valor de R$960 (R$160 por cadeira) e as laranjas, no total de R$840 e que podem ser adquiridas por R$140. “Vendemos as laranjas de forma individual também, para aqueles que não querem mesas fechadas”, contou o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana.Luiz Fernando ressaltou os benefícios. “Quisemos presentear o camarote com um combo especial. Independente da classificação de cor, cada mesa ganha uma tábua de frios, cervejas e mix de amendoim. Tudo para deixar o ambiente ainda mais gostoso”, disse.Ele destacou que toda a renda será utilizada em prol dos pacientes. “Fizemos um levantamento para apresentar para a população como o dinheiro pode nos auxiliar na manutenção de nossos serviços. Para se ter uma ideia, o camarote vermelho ajuda a custear 70% de uma cesárea. No azul, o valor é de aproximadamente um cateterismo. O verde equivale a um dia de internação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. Já o laranja nos auxilia a lavar 420 quilos de roupas”, explicou.Além do show do Gustavo Mioto, a DJ Ju Balbi também irá abrilhantar a festa, com muita música para agitar a galera.Os convites podem ser adquiridos na Administração do Hospital, ao lado da Medicina Nuclear. Visualize o mapa e escolha a que mais combina com sua turma! Mais informações no telefone: 17 3405-9139.