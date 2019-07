Programação será no próximo dia 16, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2, com o enfermeiro obstetra Rodrigo Ribeiro

publicado em 12/07/2019

Uma das maiores felicidades de uma mulher é a descoberta de que ela será mãe (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Uma das maiores felicidades de uma mulher é a descoberta de que ela será mãe. A alegria, no entanto, também é sinônimo de mudanças. Durante os próximos nove meses, o corpo não será o mesmo e o organismo precisará se adaptar à chegada de uma nova vida.

Para compreender cada fase e desfrutar da melhor forma possível, a Santa Casa de Votuporanga e o SanSaúde promovem o Encontro de Famílias Grávidas na próxima terça-feira (16/7), a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos 2.

O enfermeiro obstetra, Rodrigo Ribeiro, irá explicar todas as alterações fisiológicas. Ele contou que órgãos como pulmão, estômago, bexiga e intestinos comprimem-se com o crescimento do bebê, o que pode causar alguns sintomas e desconfortos. “Os nove meses de gravidez podem ser divididos em três trimestres e, cada um, é marcado por algo importante no desenvolvimento do feto”, destacou.

Uma das mudanças é com a pele. “Aproximadamente 90% das gestantes desenvolvem manchas pelo corpo, consequência do hormônio melanotrófico que age nas células da pigmentação e acelera a síntese de melanina. É importante ressaltar que somem, normalmente, em até um ano após o parto, mais frequentemente naquelas que usaram protetor solar na gravidez”, tranquilizou o profissional. Em contrapartida, a oleosidade diminui e a acne desaparece.

O inchaço também é comum. “A progesterona facilita a retenção de água, enquanto o aumento uterino comprime a veia cava (veia que transporta o sangue venoso do abdómen e dos membros inferiores para o coração), no lado direito do corpo. Desta forma, a circulação desacelera e o sangue se acumula nas pernas, pés e tornozelos. Iremos dar dicas de como diminuir este desconforto”, afirmou.

Para sustentar o peso extra, o eixo de equilíbrio se desloca e as grávidas mudam a postura naturalmente. “A partir do terceiro trimestre, há uma acentuação da lordose, os ombros são jogados para trás e as pernas ficam mais afastadas”, contou.

O enfermeiro ressaltou que os seios podem aumentar três vezes de tamanho porque as glândulas mamárias se proliferam. “Além disso, há maior acúmulo de gordura e a prolactina começa a preparar o seio para a produção de leite, que começa depois do parto. Se o bebê pesa três quilos, por exemplo, consumirá 450 ml de leite por dia”, enalteceu.

Rodrigo convidou a todos para participar. “Será um momento de muita conversa, para que elas possam desfrutar desta gestação de forma tranquila e saudável. Iremos tirar dúvidas, criando vínculos com as participantes que conhecem nossa estrutura e profissionais”, finalizou. A entrada é pela Rua Osvaldo Padovez – guarita. O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição.