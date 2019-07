Golpista se passou por bancário e pediu para mulher entregar cartão com a senha

publicado em 27/07/2019

Mototaxista diz que desconfiou da ação e acionou a PM

Um mototaxista de 58 anos salvou uma idosa de 71 anos de cair em um golpe em Rio Preto. Ele foi contratado para ir até a casa da vítima buscar um cartão e entregar a um homem que se dizia funcionário de um banco. Desconfiado, o profissional acionou a Polícia Militar, que prendeu o golpista por estelionato. O caso foi nesta quarta-feira, 24.O golpe começou ao estelionatário ligar para a aposentada. Ele teria dito que havia um desvio de R$ 2,9 mil na conta corrente da mulher e que, para corrigir o suposto desfalque, ela teria de entregar o cartão aos cuidados de um mototaxista que seria enviado até a residência. Ele também orientou a idosa a escrever uma carta, em que ela colocava a senha de segurança do cartão.Conforme orientada, a aposentada entregou o envelope aos cuidados do mototaxista. "Eu já estava desconfiado, porque o mesmo homem já tinha me mandado fazer a mesma coisa na casa de um aposentado no Alto Rio Preto, mas o idoso ficou desconfiado e não me entregou. Quando eu peguei o envelope na casa da aposentada no Parque Industrial, comecei a questionar: por que o cara pedia pra entregar tudo numa rua e não no banco? Se tinham clonado o cartão da mulher, por que não levar tudo pra delegacia para fazer um boletim de ocorrência?", contou o mototaxista ao Diário. Ele preferiu não ser identificado, com medo de represálias.No caminho da entrega da encomenda, o mototaxista resolveu abordar uma viatura policial e contou tudo que sabia. "Os PMs acharam que era um golpe, mas para ter certeza mandaram eu ir até o lugar combinado para entregar o envelope, para prender o rapaz. Foi o que eu fiz", diz.Logo após a entrega do envelope para o golpista, na rua Bernardino de Campos, os PMs fizeram a abordagem do rapaz, de 25 anos. Inicialmente, ele negou participação em golpe, dizendo que era apenas um garoto de programa contratado para estar naquele endereço. Para confirmar a participação do rapaz, os policiais ligaram para o telefone do contratante. A campainha tocou no bolso do rapaz e ele foi preso em flagrante.Em depoimento na Central de Flagrantes, o golpista deu um nome falso, mas após checagem por meio de impressões digitais, foi descoberta sua verdadeira identidade. O delegado de plantão Jonathan Marcondes Stopa mandou prender o suspeito, que foi enviado para a carceragem da DIG de Rio Preto. O cartão bancário foi devolvido para a aposentada e o mototaxista parabenizado pela atitude. "Eu fiz isso com dó da aposentada e porque tinha perigo depois de eu virar suspeito do golpe, porque fui eu quem foi buscar o cartão", diz o mototaxista.RecomendaçõesPorta-voz do 17º Batalhão da Polícia Militar, o tenente Claudio Ziroldo alerta aos aposentados e pensionistas para sempre checarem os telefonemas que receberem de instituições financeiras. "Cartão bancário é algo pessoal, que não deve ser entregue a estranhos. Se houver dúvidas de quem está pedindo o cartão, ligue no banco para verificar e, caso for um golpe, ligue 190", aconselhou.