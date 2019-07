Livro escolhido é “O ódio que você semeia”, de Angie Thomas, que já se tornou filme em 2018

publicado em 27/07/2019

O tem como objetivo incentivar e promover o hábito da leitura (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Uma ótima opção para este domingo (28/07) é participar do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal “Castro Alves”. O tem como objetivo incentivar e promover o hábito da leitura. O encontro será às 17h, na própria biblioteca, localizada no C projeto desenvolvido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo,entro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, piso 2.O título escolhido para o segundo encontro foi “O ódio que você semeia”, da escritora Angie Thomas. O livro, que já esteve em primeiro lugar na lista do New York Times, conta uma história juvenil repleta de choques de realidade, contra o racismo em tempos tão cruéis e extremos. O mediador do clube é o bibliotecário André Ynada. Vale ressaltar que a escolha do próximo livro acontecerá no final do evento no domingo.O livro “O ódio que você semeia” está disponível para empréstimo na Biblioteca Municipal. Se você ainda não é sócio, basta apresentar um documento com foto e a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos responsáveis.Como curiosidade, o livro foi adaptado e estreou em 2018 com direção de George Tillman Jr. E a protagonista Starr é interpretada por Amandla Stenberg, a Rue de Jogos Vorazes.A Biblioteca Municipal “Castro Alves” fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112, no bairro Jardim Alvorada, no Parque da Cultura, em Votuporanga. O telefone é o (17) 3405-9670 – ramais 203 ou 204. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h.