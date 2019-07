De acordo com a Polícia Militar, segundo suspeito foi preso dirigindo um outro veículo. Mais de 300 quilos de maconha foram apreendidos.

publicado em 22/07/2019

Carro bateu em viatura da Polícia Militar — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Dois homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Palmeira D'Oeste (SP), na manhã desta segunda-feira (22). Um deles dirigia uma caminhonete e bateu em uma viatura após tentar fugir da abordagem policial.De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia anônima apontando que dois veículos trafegavam em atitude suspeita pela cidade.Durante um bloqueio realizado com a ajuda da Polícia Militar de Jales (SP), policiais conseguiram localizar a caminhonete.O motorista tentou fugir da corporação, mas bateu em uma viatura policial e depois em um outro carro que estava estacionado.Ele foi preso em flagrante porque, na carroceria do veículo, foram encontrados mais de 300 quilos de maconha.Ainda segundo a PM, o outro carro envolvido na ocorrência também foi parado e o condutor preso.A dupla foi levada para a delegacia de Jales, onde permanece detida à disposição da Justiça.