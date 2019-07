Resgate mobilizou equipes e durou quase uma hora, em Novo Horizonte. Segundo a corporação, animal foi levado para uma clínica veterinária da cidade.

publicado em 31/07/2019

Cadelinha foi resgatada por equipe do Corpo de Bombeiros — Foto: Kall Rigamonte

Uma cachorrinha foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira (30) depois de cair e ficar presa em uma galeria pluvial, no bairro Jardim das Oliveiras, em Novo Horizonte (SP).Os bombeiros foram acionados depois que moradores do local ouviram os latidos vindos da boca de lobo. Segundo os bombeiros, a profundidade do buraco é de dois metros e meio.O resgate durou quase uma hora porque os bombeiros tiveram que usar uma ferramenta hidráulica para cortar as barras de ferro.Além disso, um deles precisou entrar na tubulação para pegar o animal, que estava encolhido e assustado.Depois de ser resgatada, a cadelinha foi levada para uma clínica veterinária da cidade. O estado de saúde é estável, mas ainda vai passar por exames. Não se sabe quanto tempo o animal ficou preso na galeria.