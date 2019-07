O período de férias teve início no dia 27 de junho para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino

publicado em 27/07/2019

Alunos matriculados nos 12 Centros Municipais de Educação (CEM) de Ensino Fundamental da Prefeitura de Votuporanga retornarão às aulas na segunda-feira (29/07). O período de férias teve início no dia 27 de junho. Já os alunos dos 17 Cemeis e um Emei (Educação Infantil), retornaram às atividades no último dia 17.QualificaçãoDurante este mês, docentes e gestores passaram por atividades de planejamento e formação. O Município sediou dois encontros da Educação e ganhou destaque no cenário internacional com discussão de avanços na área que mobilizou milhares de pessoas. As programações do Congresso Internacional da Educação do Noroeste Paulista e do Encontro da Rede de Colaboração Intermunicipal em Educação proporcionaram trocas de experiências e uniu forças para dar continuidade ao importante trabalho desempenhado na Educação.