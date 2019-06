A UBSF “Carmem Martin Maria Morettin” está localizada na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791

publicado em 25/06/2019

A Prefeitura de Votuporanga inaugura nesta sexta-feira (28/06) a Unidade Básica de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin”, localizada na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3791 – esquina com Avenida Onofre de Paula, no bairro Waldomiro Nogueira Borges.

Com mais de 700 m² de área construída, foram investidos pouco mais de R$ 1,2 milhão, com cerca de R$ 700 mil oriundos da União e os outros R$ 500 mil, aplicados com recursos municipais.

A Unidade tem expectativa de atender aproximadamente 4 mil pessoas dos bairros Paineiras, Monte Verde, Residencial Noroeste, Residencial Portal das Brisas, Pinheiros e anexos.

No local serão realizados atendimentos como acolhimento, acompanhamento de gestante e bebê (pré-natal e puericultura), visitas domiciliares, curativos, consultas médicas, consultas de enfermagem, exames preventivos, grupos de educação em saúde, imunização (vacinação), nebulização (inalação), dispensação de preservativos e contraceptivos, planejamento familiar, testes de gravidez, soroterapia, coleta de exames, acompanhamento de doenças crônicas e aleitamento materno.