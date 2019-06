No quinto mês do ano, também houve queda nos casos de furtos de veículos e recorde no número de prisões

publicado em 25/06/2019

O Estado de São Paulo reduziu o número de casos e de vítimas de homicídios e latrocínios no mês de maio. No mesmo período, houve queda dos roubos em geral, de veículos, de carga e a banco e nos furtos de veículos.

A quantidade de casos de homicídios dolosos caiu 10,9%, passando de 239 para 213 boletins de ocorrência na comparação mensal. No indicador de vítimas, o recuo foi de 10,5%, com 26 vidas poupadas. A quantidade, que passou de 248 para 222, é a menor da série histórica, iniciada em 2001.Com as reduções, as taxas dos últimos 12 meses (de junho de 18 a maio de 2019) caíram para 6,48 casos e 6,83 vítimas de homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes do Estado. Os índices são os menores do período.O total de latrocínios caiu 21,1% em maio, passando de 19 para 15 casos. Já o indicador de vítimas recuou 25%, de 20 para 15. As somas de ambos os indicadores de roubos seguidos de morte são as menores da série.As extorsões mediante sequestro permaneceram estáveis, com um boletim de ocorrência desta natureza em maio de 2018 e 2019. Os estupros tiveram alta de 4,1%, passando de 1.036 para 1.078.

Os roubos em geral diminuíram 11,5%. Foram 21.390 no quinto mês de 2019, ante 24.178 em maio do ano passado - em números absolutos foram 2.788 a menos. O total é o menor desde 2013 (21.209).Os roubos de carga recuaram 14,2% em maio, passando de 662 para 568. Os roubos a banco reduziram de nove para um na comparação do quinto mês – diminuição de 88,9%. O total é o menor da série histórica.





Os casos de roubos de veículos apresentaram redução de 21%. A soma de boletins de ocorrência desta natureza caiu de 5.173 para 4.089. Com 1.084 casos a menos, o resultado é a menor quantidade da série.