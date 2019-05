Briga aconteceu após um jovem de 22 anos bater no carro da vítima. Segundo ele, o suspeito fugiu do acidente e o publicitário foi atrás.

publicado em 11/05/2019

Briga de trânsito se iniciou após publicitário bater no carro de publicitário em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Um publicitário de 39 anos está internado em estado grave no Hospital de Base após ser atropelado por um jovem, de 22 anos, durante uma briga de trânsito em São José do Rio Preto (SP), na madrugada desta sexta-feira (10).

De acordo com a polícia, o caso aconteceu em uma rua no bairro Costa do Sol. A polícia diz que os dois carros seguiam pela região quando um foi atingido na traseira. Por causa desse acidente, o motorista do carro atingido perseguiu o outro e eles bateram novamente.

Ainda segundo a polícia, o motorista de um dos carros saiu para discutir, quando foi atropelado. A polícia chegou a ser acionada e a vítima foi encontrada caída na rua. No local, a polícia também encontrou um celular e, com isso, chegou até o outro motorista.

Os policiais localizaram o suspeito na casa de um amigo, que é o dono do carro utilizado para atropelar a vítima. O motorista não tinha carteira de habilitação, segundo o BO.

No boletim de ocorrência consta que a vítima foi atropelada várias vezes, Mas o advogado do motorista suspeito de ter atropelado conta outra versão. Ele disse que o motorista atropelou apenas uma vez em legítima defesa e não parou para ajudar porque a vítima estava muito agressiva na hora.

O publicitário foi encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto e está em estado gravíssimo, com traumatismo craniano, entubado e sem previsão de alta. O motorista que atropelou foi preso e está na carceragem da DIG.