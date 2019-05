De acordo com o órgão, Paulo Pauléra teria nomeado uma empresária, que prestava serviços para o município, para um cargo comissionado na Câmara. Presidente disse que a contratação foi regular.

publicado em 04/05/2019

Paulo Paulera é presidente da Câmara de Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

O Ministério Público entrou com ação de improbidade administrativa contra o presidente da Câmara de São José do Rio Preto (SP), Paulo Pauléra, do Progressistas.

De acordo com o órgão, ele teria nomeado uma empresária, que prestava serviços para o município, para um cargo comissionado na Câmara, o que fere a legislação já que é proibido que terceirizados ocupem cargos públicos.

Ainda segundo o MP, a empresária foi nomeada no dia 2 de janeiro para ser Diretora Legislativa da Câmara com o salário de R$ 6 mil. No entanto, poucos dias depois, ela foi demitida.

Além de ter o mandado cassado, a instituição pede que Paulo Pauléra também pague multa.

O Presidente da Câmara disse que a contratação foi regular, seguindo as regras da Câmara e com base na documentação apresentada pela profissional.