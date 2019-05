Irmã confirmou morte do ator nas redes sociais: ‘Que Deus o receba com todo carinho’.

publicado em 02/05/2019

Fernando Petelinkar em cena com Danton Mello na novela "Cabocla" — Foto: Globo

O ator Fernando Petelinkar morreu na manhã desta quarta-feira (1), em São Paulo. Catarina Petelinkar, irmã do ator, confirmou a notícia através da página oficial de Fernando no Facebook. A causa da morte não foi informada.

Fernando Petelinkar atuou nas novelas "Cabocla" (2004) e "Sinhá Moça" (2006), além do filme "Contra Todos" (2004).