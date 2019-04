Usuário pode escolher quais pessoas podem adicioná-lo a um grupo. Configuração começa a valer a partir desta quarta (3).

publicado em 03/04/2019

WhatsApp cria nova regra de privacidade para entrada em grupos ( Foto: Dado Ruvic/Arquivo/Reuters)

O WhatsApp anunciou novas regras de privacidade para que o usuário possa ser adicionado em grupos, sendo eles novos ou já existentes. As mudanças começam a valer a partir desta quarta-feira (3) em atualizações para Android e iOS.

De acordo com o aplicativo, que faz parte do grupo do Facebook, as novas configurações possibilitam ao usuário escolher que tipo de contato pode ou não adicioná-lo aos grupos.

Como aplicar

Para ativar, é necessário ir no campo "Configurações" no aplicativo, depois em "Conta > Privacidade > Grupos" e selecionar uma das três opções: "Ninguém", "Meus contatos", ou "todos".

"Ninguém" significa que você terá que aprovar a entrada em cada grupo para o qual você foi convidado, e "Meus contatos" significa que somente usuários da sua lista de contatos poderão adicionar você a um grupo.