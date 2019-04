Em Volta Redonda, um barranco deslizou sobre um bar, deixando pelo menos duas pessoas feridas.

publicado em 08/04/2019

As fortes chuvas que caíram no interior do estado do Rio de Janeiro provocaram alagamentos e deslizamentos de terra (Foto:Divulgação Prefeitura de Volta Redonda)

As fortes chuvas que caíram na noite de ontem (7) no interior do estado do Rio de Janeiro provocaram alagamentos e deslizamentos de terra. Em Volta Redonda, um barranco deslizou sobre um bar, no bairro 249, deixando pelo menos duas pessoas feridas, segundo informações da prefeitura.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Leandro Rezende, disse que choveu 140 milímetros no bairro Retiro. “Choveu um acumulado muito grande em pouco tempo. Há anos não registramos chuvas de tamanha intensidade”, disse.

O temporal também provocou interrupção do fornecimento de energia em alguns pontos da cidade, inclusive na estação de tratamento de Água do Belmonte. Por isso, é possível que o abastecimento de água do município fique prejudicado.

As chuvas também causaram alagamentos e deslizamentos em Barra Mansa.