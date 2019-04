Polícia chegou até eles depois de abordar dois carros durante patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand. Motoristas estavam nervosos e acabaram contando sobre a carga.

publicado em 25/04/2019

Cerca de 1 milhão de maços foram apreendidos — Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Rodoviária apreendeu na noite desta quarta-feira (24) dois caminhões carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai. Os veículos estavam em um pátio de um posto de combustíveis em Santópolis do Aguapeí (SP).

A quantidade de cigarros ainda não foi calculada, mas a polícia acredita que a carga seja de mais de 1 milhão de maços de cigarros.

A polícia chegou até eles depois de abordar dois carros durante patrulhamento na Rodovia Assis Chateaubriand. Os motoristas estavam nervosos e acabaram contando sobre os caminhões. Esses carros tinham a função de ir na frente dos caminhões justamente para verificar a presença de policiais.

Quando os policiais chegaram no posto, os motoristas das duas carretas fugiram por uma área de pasto. Os motoristas dos dois carros foram presos em flagrante e vão responder por contrabando.

Eles, os veículos e a carga foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Araçatuba (SP).