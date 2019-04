Domingo Devido ao respeito da guarda do sábado, voluntários da Igreja Adventista participarão da ação no domingo (07/04). Eles percorrerão os bairros Vila Marin, Vila São Vicente, Vila Hercília, bairro do Café, Jardim Yolanda, Vale do Sol, Jardim Alvorada, Bom Clima, Jardim dos Ypês, Jardim Residencial Portal do Sol, Parque do Lago, Conjunto Habitacional Jamir D’Antônio, Jardim Athenas e bairros próximos da região.

Entrega A entrega de todos os donativos arrecadados durante o Mutirão da Solidariedade acontecerá na segunda-feira (08/04), às 10 horas, no Ginásio de Esportes “Mário Covas”. O ato será conduzido pelo Prefeito João Dado e pela Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho. Também participarão da ocasião representantes de todas as entidades assistenciais que serão beneficiadas.