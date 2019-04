O Governo Bolsonaro deverá decidir sobre o fim do horário de verão na próxima semana.

publicado em 02/04/2019

(Foto:Jovem Pan)

Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, os estudos sobre os prós e contras do fim do horário, pedidos pelo presidente Jair Bolsonaro, já estão quase prontos.

Bento Albuquerque afirmou, nesta segunda-feira (1º), que a avaliação não será baseada apenas pela economia, mas admitiu que os ganhos econômicos com o horário são poucos.

O ex-presidente Michel Temer também chegou a questionar o horário de verão durante sua gestão e anunciou uma enquete sobre o assunto, que foi recusada. Uma mudança na data oficial para o início do horário de verão também foi anunciada no ano passado. No entanto, o Governo acabou recuando após o Ministério da Educação solicitar que a data fosse mantida, com o receio de que os candidatos do Enem pudessem ser prejudicados.