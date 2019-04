Afirmação foi feita após associação listar ao menos 19 museus ou programas culturais que serão afetados por cortes no orçamento.

publicado em 08/04/2019

Governador João Doria (Foto: Reprodução/Governo de SP)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira (8) que não vai cortar serviços nem programas culturais. "Nada será fechado, nada será interrompido na cultura", disse em vídeo enviado por sua assessoria de imprensa.

No sábado (6), a Associação Brasileira das Organizações Sociais de Cultura (Abraosc) listou pelo menos 19 museus ou programas culturais que serão afetados pelos cortes no orçamento do estado anunciados pela gestão do governador.

No anúncio desta segunda, Doria diz que a polêmica aconteceu porque anunciou "que será preciso fazer um contingenciamento no orçamento do governo por conta de um déficit de R$ 10,5 bilhões" herdado da gestão anterior.

"Não divulgamos ainda quais programas serão impactados, até porque estamos fazendo isso com calma e com bom planejamento. Temos uma avaliação criteriosa e, na cultura, nenhum corte será feito", disse.





Projeto Guri

Na semana passada, o governo voltou atrás e afirmou que manterá o Projeto Guri e que não haverá demissões. Segundo a administração estadual, nenhuma criança ficará sem atendimento.

Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, o Projeto Guri é o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, luteria, canto coral, tecnologia em música, instrumentos de cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros, teclados e percussão, para crianças e adolescentes entre seis e 18 anos (até 21 anos nos Grupos de Referência e na Fundação Casa).

Dias antes do anúncio, a gestão de João Doria havia dado outra informação sobre a questão, dizendo publicamente que iria fechar unidades do projeto devido à falta de verba. Diante da notícia, alunos do interior se mobilizaram nas redes sociais.