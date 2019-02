O preço da gasolina atingiu o menor valor desde 6 de janeiro do ano passado (R$ 4,151)

publicado em 16/02/2019

A ANP também apurou uma leve queda no preço do diesel (Foto: Marcelo Brandt/G1)

O preço médio da gasolina nas bombas recuou pela 17ª vez seguida, segundo levantamento semanal divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP) nesta sexta-feira (15). O valor por litro caiu 0,6%, de R$ 4,197 para R$ 4,173.

Com mais um recuo, o preço da gasolina atingiu o menor valor desde 6 de janeiro do ano passado (R$ 4,151).

A ANP também apurou uma leve queda no preço do diesel. O valor médio por litro recuou 0,1%, de R$ 3,444 para R$ 3,442.

Já o preço por litro do etanol caiu 0,5% no período, de R$ 2,758 para R$ 2,744.

O valor representa uma média calculada pela ANP com dados coletados em diversos postos. Os preços, então, podem variar de acordo com a região.

Preços nas refinarias

Nesta sexta-feira, a Petrobras elevou o preço médio da gasolina nas refinarias em 2,29%. Com isso, o valor do litro da gasolina passou de R$ 1,5232 para R$ 1,5581. Já em relação ao diesel, a estatal manteve o preço médio do litro em R$ 2,0005.

O preço da gasolina não sofre queda desde 2 de fevereiro, quando foi reduzido de R$ 1,4907 para R$ 1,4758.