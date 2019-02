Estudo da APAS demonstra que, dos 32 itens mais consumidos no período de Carnaval, sete estão mais baratos nos últimos 12 meses, dentre eles picanha e cerveja

publicado em 28/02/2019

Os supermercados serão o principal canal de compras para o período do ano mais aguardado pelo brasileiro (Foto: Divulgação/Comunicativa)

O consumidor que está preparando o cardápio para o feriado do Carnaval deverá pesquisar melhor os preços da carne para o churrasco e da bebida que vai acompanhar. De acordo com pesquisa realizada pela Associação Paulista de Supermercados (APAS), e considerando fatores de oferta e demanda, muitos dos produtos tradicionalmente mais comprados no verão e neste feriado prolongado estão mais caros.

“O consumidor deverá pesquisar produtos, marcas, tomar algumas decisões e eventualmente aceitar um gasto maior neste Carnaval do que em 2018. Há algumas oportunidades interessantes e quem tiver disponibilidade para pesquisar em mais de uma loja vai conseguir preços melhores”, comentou o economista da APAS, Thiago Berka.

Os supermercados serão o principal canal de compras para o período do ano mais aguardado pelo brasileiro (63% das pessoas devem consumir nesses estabelecimentos). Por conta disso, a APAS elaborou uma lista dos principais produtos mais consumidos na época para ajudar o consumidor a se planejar para as compras.

Os dados históricos do período de Carnaval, que sempre está aliado à alta temperatura do verão, demonstram que a demanda diária de sorvete aumenta 50%; a de bebidas em geral cresce 40%; protetor solar e bronzeador sobe 50%; sucos eleva em 20%; refrigerantes e água aumentam 28%; bebidas energéticas crescem 38%.

“Estes produtos são procurados pelos consumidores tanto pelo calor quanto pelas comemorações de Carnaval. No caso de energéticos e sorvetes, estes têm seu pico de vendas justamente neste feriado prolongado. Dentre as maiores expectativas de aumento de vendas estão água mineral, cerveja, refrigerantes e sucos, bebidas alcoólicas e carnes”, explicou Berka.

Carnes

Algumas carnes mais tradicionais nos churrascos de carnaval (picanha e alcatra) estão mais baratas em relação ao ano passado e são oportunidade atrativas para o consumidor. Porém, quando observado o índice que mostra as carnes bovinas no geral, há alta de 1,05%.

Bebidas

Um dos itens mais consumidos no Carnaval, a cerveja está mais barata nos últimos 12 meses e promete ser o destaque de venda no período. Outro produto que tem bastante saída, a água mineral também está com preço em queda. Por outro lado, sucos, refrigerantes e vodca estão mais caros.

Petiscos e alimentos típicos

Nos preços de itens que englobam petiscos e alimentos típicos não foi observado nenhum item em queda, e todos os avaliados estão em alta em relação ao ano passado. O sorvete apresenta crescimento de 1,32%. Os salgadinhos, alimentos prontos e farinha de mandioca foram os que tiveram maior elevação de preço, conforme tabela:

Hortifrútis

Na categoria de hortifrútis encontram-se os produtos que acompanham o churrasco ou com os quais preparam-se bebidas. As principais altas estão na cebola, mandioca, melancia e laranja. Em todos estes casos, os choques de clima são a causa maior das altas nos preços. Por outro lado, alho, salsa e tomate serão as escolhas para o tempero no Carnaval.

Higiene e Beleza