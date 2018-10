Clientes da operadora usaram as redes sociais para reclamar de que o despertador tocou mais cedo

publicado em 15/10/2018

Falha no sistema da Tim antecipa horário de verão em milhares de aparelhos (Foto: Pixabay)

Muitos brasileiros acordaram uma hora mais cedo nesta segunda-feira, 15, graças a um problema no sistema da TIM que antecipou o horário de verão dos seus clientes. O horário de verão começa oficialmente no dia 18 de novembro.

Clientes da operadora usaram as redes sociais para reclamar de que o despertador tocou mais cedo. No ano passado o horário de verão teve início no dia 15 de outubro e encerrou em 17 de fevereiro.

Até o momento a operadora de celular TIM não se pronunciou sobre o caso.

Fonte: Diário da Região