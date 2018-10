Caso ocorreu em casa no estado americano da Flórida.

Policial resgata guaxinim e tira selfie com o intruso (Foto: Pinellas County Sheriff's Office/Facebook)

Um policial foi chamado para retirar um guaxinim que tinha invadido o banheiro de uma casa nos EUA e, antes de cumprir sua missão, aproveitou para tirar uma selfie com o animal.

O caso ocorreu no condado de Pinellas, no estado da Flórida, nesta semana.

O departamento de polícia do condado postou uma foto do policial e "suspeito" no Facebook com a legenda: "um bandido mascarado!"

A polícia afirmou que o intruso foi retirado e devolvido são e salvo à natureza.