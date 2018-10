Garoto de 10 anos do Colorado não sabia fazer divisão

publicado em 09/10/2018

Calculadora (foto ilustrativa)

A polícia do estado americano do Colorado divulgou um áudio em que um menino de 10 anos liga para o telefone de emergência para pedir ajuda com seu dever de casa de matemática.

O caso ocorreu em Fort Collins.

O garoto relata ao policial que atendeu ao telefone que não sabe como dividir 3.052 por 71. Chris Clow, o policial, deu a resposta correta para o garoto: 42,9. Ouça.