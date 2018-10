Com 96,27% das urnas apuradas, o candidato a presidência Jair Messias Bolsonaro (PSL) foi eleito o novo presidente da República

publicado em 28/10/2018

(Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters)

Com 96,27% das urnas apuradas, o candidato a presidência Jair Messias Bolsonaro (PSL) foi eleito o novo presidente da República. Ele foi eleito com 55,49% dos votos, contra Fernando Haddad (PT) que recebeu 44,51%.

Escolhido pelo povo, o capitão da reserva do Exército vai assumir a partir de janeiro um país em crise econômica, com as contas públicas no vermelho, quase 13 milhões de desempregados, PIB com previsão de crescimento de apenas 1,4%, e com elevados índices de violência – foram mais de 63 mil homicídios em um ano.

Ele terá também o desafio imediato de pacificar o país. Mesmo com a vitória, milhões votaram no candidato do PT, Fernando Haddad, e o clima da disputa deixou um ar beligerante entre seguidores dos dois candidatos.

Com informações de Uol