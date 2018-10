Pontos de coleta estão localizados na Central de Relacionamento de ambos os campi da Instituição; doações serão destinadas à Casa Criança

A entrega dos brinquedos está prevista para o dia 11 de outubro (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos do curso de Engenharia Civil da Unifev estão promovendo a campanha intitulada Brincadeira é coisa séria. A ação, cujo objetivo é arrecadar brinquedos para a Casa da Criança, segue até o próximo dia 9.

Para participar, basta depositar as doações nos pontos de coleta localizados na Central de Relacionamento de ambos os campi da Instituição. A entrega dos brinquedos está prevista para o dia 11 de outubro.

De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, a ideia é aproximar os universitários da população, desenvolvendo atividades que incentivem a solidariedade.

“Nosso objetivo é fazer com que as crianças atendidas pela entidade tenham um Dia das Crianças mais especial. Além disso, o contato com a causa social é importante para a formação humanística dos futuros engenheiros”, explicou.