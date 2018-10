Evento promovido pelo Assary irá ajudar a Santa Casa, com leite e frutas que serão doadas para o hospital

publicado em 03/10/2018

Grupo Molejo é a atração principal do Baile Tropical do Assary (Foto: Divulgação)

O Baile Tropical está chegando e movimentando Votuporanga e região. Para comemorar 54 anos do Assary Clube de Campo, o clube fará um megaevento neste sábado (6) com atrações de peso e muita animação, marcas registradas do baile.

Serão dois palcos, um com todo gingado e descontração do grupo Molejo e no outro, os sucessos de todos os tempos na voz da banda Jair Super Cap no campo. E no salão, para quem curte música eletrônica e dançar muito, DJ Ayslan soltando o som com muito remix e batidão!

Além de todos estes motivos para garantir a presença, neste ano, o público poderá celebrar a solidariedade. Ao comprar o convite, o participante pode doar um litro de leite para a Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O presidente Maurício Santini ressaltou o sucesso do evento. “Os ingressos são limitados e estamos muito satisfeitos com a procura. Temos poucas mesas disponíveis nos setores, que estão muito procuradas. Reserve a sua hoje mesmo. Esta parceria com a Instituição veio coroar nosso aniversário, que fará a diferença na assistência de milhares de pacientes”, afirmou.

A doação não é obrigatória, mas cada alimento contribui com o Hospital. Os pontos de coleta são Secretaria do Clube e Administração da Santa Casa e até mesmo na entrada do Baile Tropical. “Além disso, iremos doar as frutas utilizadas na decoração para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias. Contamos com vocês para fazermos uma festa maravilhosa e do bem”, disse o diretor social Eronildo dos Santos, conhecido como Baianinho.

A Instituição também está vendendo ingressos para pista (R$15 – associados e R$40 – visitantes) e camarotes (R$100 e R$140 respectivamente), todos do primeiro lote. O interessados devem procurar a Administração da Santa Casa, local onde o Hospital também recebe o leite. Mesas podem ser adquiridas na Secretaria do clube e divididas em até três vezes no cartão. “Vale ressaltar que os convites são limitados e é preciso ir atrás do seu o quanto antes, para não perder a festa do ano”, complementou.