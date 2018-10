Antonio Américo Brandi esteve em Votuporanga para noite de autógrafos no Ville Hotel Gramadão

publicado em 01/10/2018

Parte da renda da obra será direcionada para a Santa Casa de Votuporanga e Apae de Rio Preto (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A noite de sexta-feira (28) foi de literatura. O advogado Antonio Américo Brandi esteve em Votuporanga para lançar o seu livro “Fatos Edificantes... outros nem tanto” no Ville Hotel Gramadão.

Parte da renda da obra será direcionada para a Santa Casa de Votuporanga e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de São José do Rio Preto. O recurso irá ajudar na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Este auxílio para Hospital surgiu de uma amizade antiga com Orlando Beretta. “Ele me contou sobre as necessidades da Instituição e sua demanda e eu, prontamente, coloquei a Santa Casa como beneficiária. Acredito que as pessoas que podem ajudar têm a obrigação de fazê-lo tendo em vista o que o Hospital faz na comunidade”, afirmou Brandi.

Orlando também falou de sua relação com autor. “Convivia com a família dele, pois estudei com o irmão no ginásio. Em seu aniversário, vou todo ano em São Paulo, fazendo amigos e sempre pedindo pela Instituição. E ainda irei solicitar ainda mais”, complementou.

Entre os pleitos atendidos estão as fraldas geriátricas, além do chapéu e berrante autografados pelo cantor Sergio Reis. “Conversei com artista também na festa de Brandi. Os itens foram arrematados no último leilão por R$1.700, contribuindo com o Hospital”, destacou Orlando.

O diretor da Santa Casa e proprietário do Ville Hotel Gramadão, Valmir Dornelas, deu as boas-vindas para o visitante. "É um prazer recebê-lo aqui, para esta noite especial", afirmou.