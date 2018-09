O objetivo do encontro foi realizar uma apresentação sobre o Sistema Sicredi e seus benefícios para o crescimento de todos

publicado em 29/09/2018

Colaboradores apresentaram o Sicredi para os presentes no auditório da Associação Comercial (Foto:Jornal A Cidade)

Da redação

Em passagem pelo município para inauguração de mais uma agência da Sicredi, desta vez em Fernandópolis, o diretor-presidente da Sicredi Planalto das Águas, Adilson Primo Fiorentin, reuniu cooperados, comerciantes e colaboradores da instituição financeira cooperativa para uma palestra na manhã de ontem, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga. O objetivo do encontro foi realizar uma apresentação sobre o Sistema Sicredi e seus benefícios para o crescimento de todos.

Atualmente, o Sicredi está presente em 22 estados do Brasil e conta com 116 cooperativas de crédito filiadas, que operam com uma rede de atendimento com mais de 1.611 agências. São 3,8 milhões de associados e R$ 89,5 bilhões em ativos. Em Votuporanga, o Sicredi inaugurou sua primeira agência no dia 25 de novembro de 2016. A agência fica na rua São Paulo, 3127, esquina com a rua Tocantins, e tem como gerente geral André Pimentel.

De acordo com o diretor-presidente Adilson Fiorentin, é sempre importante apresentar o Sistema Sicredi para as pessoas entenderem os benefícios e vantagens. “A intenção deste encontro é uma apresentação detalhada para os associados da ACV de como funciona, como é composto, os fundamentos e o que é possível para eles poderem crescer com o Sicredi, que pode ser uma ferramenta de crescimento para os associados”, finalizou.