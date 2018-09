A dupla Junior e Cézar esteve na Cidade FM para divulgar o novo trabalho

publicado em 13/09/2018

A dupla Junior e Cézar esteve na Cidade FM na tarde de ontem para divulgar o novo trabalho, o DVD “Duas Vidas e um Sonho”, além da música de trabalho “Das duas uma”, para comemorar os 10 anos de carreira como profissionais.

“Estamos felizes de falar sobre o nosso projeto aqui na Cidade FM. A gravação do nosso DVD foi dia 7 de agosto, em São Paulo, e o nosso projeto já tem uma aceitação muito boa. A música “Das duas Uma” já tem 2,5 mil visualizações. É um prazer enorme saber que as pessoas estão pedindo o nosso trabalho aqui. É um sonho, porque ficamos surpresos com os números, mas não esperávamos esse resultado e essa aceitação do público. A gente sabe o quanto é difícil uma dupla nova surgir e é muito bom saber que pedem as nossas músicas”, afirmou a dupla.

Os irmãos do interior do estado do Rio Grande do Sul já contam com dois discos gravados, muitos shows realizados e também diversas participações em shows de vários outros artistas.

“Nós nascemos no Rio Grande do Sul, mas surgiu a oportunidade de residir em São Paulo e trabalhar nesse DVD, que conta com 15 faixas gravadas com o produtor muito renomado no mercado nacional que é o Eduardo Pepato, que é o produtor do Henrique e Juliano e Marília Mendonça”, explicaram.

Durante a entrevista, a dupla cantou algumas músicas, como “Das duas uma”, “A diferença entre você e eu”, “Golzinho quadrado”, “Oficialmente solteiro” e “C de cachaceiro”. “No nosso DVD tem música romântica, sofrência e balada, porque a gente tocou muito em balada, então o nosso repertório tinha que ser pra cima. A gente pegou essa onda de fazer show animado e com energia”, disseram.

Nesta quinta-feira (13) foi lançada a música “Imunidade baixa” nas mídias digitais e já conta com mais de 150 mil visualizações no YouTube.

Um show exclusivo para os ouvintes da Cidade FM deve ser realizado ainda neste ano. “Vamos nos apresentar com o maior prazer, mas teremos mais novidades também”, afirmou a dupla.