Cena curiosa ocorreu em parque na Carolina do Sul.

publicado em 06/09/2018

Jacaré atravessa rua usando faixa de pedestres nos EUA (Foto: Jimmy Card/Facebook)

Um morador do estado americano da Carolina do Sul flagrou o vídeo de um jacaré atravessando uma rua pela faixa de pedestres.Jimmy Card, morador de Pawleys Island, postou no Facebook o vídeo curioso, feito no Huntington State Park.Fonte: G1