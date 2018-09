Atriz será a nova dona do gatinho de 11 kg.

publicado em 06/09/2018

O gato Bruno quando ainda morava no abrigo (Foto: Wright Way Rescue/Facebook)





Fonte: G1



O gato Bruno, que foi encontrado na rua acima do peso no estado americano de Illinois e conquistou a internet, foi adotado.Sua nova dona é a atriz e cantora Lauren Paris, moradora de Chicago, selecionada entre vários candidatos a adotar o gatinho, que estava no abrigo Wright Way, em Mount Grove.Bruno, que estava com 11 kg quando foi encontrado percorrendo as ruas, já está na nova casa e ganhou até um perfil no Instagram.