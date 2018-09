Privada, banheira, fogão e pia ficam todos no mesmo espaço

publicado em 06/09/2018

Apartamento nos EUA tem cozinha e banheiro no mesmo cômodo (Foto: S.F. Shannon Real Estate Management LLC via AP)

Segundo a imobiliária, o novo morador está bastante feliz com sua nova casa.





Fonte: G1



Um americano é o novo morador um pequeno apartamento com um detalhe curioso: a cozinha e o banheiro ficam no mesmo cômodo.Privada, banheira, fogão e pia ficam todos no mesmo espaço.O apartamento, de 18,5 metros quadrados, fica no West End, bairro central de S. Louis, Missouri. O aluguel custa US$ 525 (quase R$ 2.200).O prédio, de 111 anos, originalmente tinha 12 apartamentos luxuosos, mas durante a Grande Depressão, eles foram reorganizados em 50 apartamentos menores, inclusive este curioso estúdio.