publicado em 18/08/2018

Casal não foi preso. Regras do benefício dizem que famílias têm liberdade para usar o dinheiro (Foto: Reprodução)

Na saída de um motel, um casal queria pagar R$ 45,80 em produtos consumidos no estabelecimento com o cartão do Bolsa Família. “Como eles informaram que só poderiam pagar o valor com o cartão do Bolsa Família e, pelas regras não podemos aceitar, chamamos a polícia”, disse ao G1 a gerente do motel, Luzia Batista.





A PM não prendeu ninguém, mas fez o registro do caso. Os responsáveis pelo motel têm até 5 dias para fazer o Boletim de Ocorrência na delegacia e, assim, tentar recuperar o dinheiro.



O Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, afirma que cabe à família decidir como vai usar o benefício, mas alerta que o cartão não pode ser usado como cartão de débito ou crédito, apenas para sacar valores nos bancos ou lotéricas.





