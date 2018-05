Oportunidades são para profissionais de todos os níveis de escolaridade

publicado em 21/05/2018

Os prazos de inscrições para os concursos e seleções terminam entre maio e junho (Foto: Divulgação)

Quase 100 órgãos públicos estão com inscrições abertas para concursos que reúnem mais de 15 mil vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os postos são para trabalhar em vários estados mais o Distrito Federal.

Somente nos Correios, há quase 5 mil vagas no Programa Jovem Aprendiz, com remuneração de R$ 448,46. As inscrições terminam no dia 29 de maio.





Os salários chegam a R$ 18,7 mil na Assembleia Legislativa de Rondônia, que está com 110 vagas abertas para profissionais de nível médio e superior. As inscrições terminam em julho.





Já na Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (AMAZUL) a remuneração é de até R$ 18,6 mil. O órgão está contratando 21 pessoas com graduação em nível superior, para trabalhar em São Paulo e no Rio de Janeiro.





Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.

Veja abaixo os detalhes dos concursos:

Aeronáutica

Inscrições até 12/06/2018

104 vagas

Cargos de nível superior





Assembleia Legislativa de Rondônia

Inscrições até 04/07/2018

110 vagas

Salários de até R$ 18.713,03

Cargos de nível médio e superior





Câmara Municipal de Guanambi (BA)

Inscrições até 10/06/2018

19 vagas

Salários de até R$ 3.500,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Centro de Vigilância Epidemiológica (SP)

Inscrições até 10/06/2018

2 vagas

Salários de até R$ 3.467,25

Cargos de nível superior





Prefeitura de Maria da Fé (MG)

Inscrições até 22/06/2018

35 vagas

Salários de até R$ 9.700,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Prefeitura de Colombo (PR)

Inscrições até 22/05/2018

30 vagas

Salários de até R$ 1.552,38

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Prefeitura de Manaus (AM)

Inscrições até 25/05/2018

295 vagas

Salários de até R$ 969,79

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte de Goiás

Inscrições até: 06/06/18

900 vagas

Salários de até R$ 3.126,35

Cargos de nível superior





Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2)

Inscrições até: 22/06/18

320 vagas

Salários de até R$ 11.006,83

Cargos de nível médio, superior





Prefeitura de Sobral

Inscrições até: 29/05/18

124 vagas

Salários de até R$ 13.778,08

Cargos de nível superior





Polícia Civil de São Paulo

Inscrições até: 01/06/18

500 vagas

Salários de até R$ 3.589,86

Cargos de nível médio





Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí (MG)

Inscrições até: 14/06/18

196 vagas

Salários de até R$ 12.629,95

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Prefeitura de Lagoa da Prata (MG)

Inscrições até: 07/06/18

Vagas: 60 Salário: R$ 13.744,32

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Lagoa da Prata





Prefeitura de Paulista (PE)

Encerramento: 10/06/18

Vagas: 439

Salário: R$ 4.765,00

Escolaridade: médio e superior

Local: Paulista





Prefeitura de Serra Grande (PB)

Encerramento: 07/06/18

Vagas: 42

Salário: R$ 1.724,10

Escolaridade: fundamental, médio e superior

Local: Serra Grande





Prefeitura de Vazante (MG)

Inscrições até: 22/06/18

361 vagas

Salários de até R$ 9.000,00

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital





Prefeitura de Guarda-Mor (MG)

Inscrições até: 29/06/18

205 vagas

Salários de até R$ 11.443,95

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Edital





Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Inscrições até: 26/06/18

120 vagas

Salários de até R$ 26.125,17

Cargos de nível superior





Prefeitura de Bom Despacho (MG)

Inscrições até: 26/06/18

229 vagas

Salários de até R$ 2.138,73

Cargos de nível médio e superior





Prefeitura de Arcos (MG)

Inscrições até: 11/07/18

356 vagas

Salários de até R$ 3.134,49

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Prefeitura de Santa Bárbara (MG)

Inscrições até: 03/08/18

136 vagas

Salários de até R$ 15.430,50

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná

Inscrições até: 01/05/18

785 vagas

Salários de até R$ 6.669,34

Cargos de nível fundamental, médio e superior





Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

Inscrições até: 25/06/18

438 vagas

Salários de até R$ 7.089,13

Cargos de nível médio e superior





Fonte: G1