O sol da China, que está provocando recordes de calor nesta época do ano, ajudou a chocar os ovos

publicado em 22/05/2018

Pintinhos nascem de ovos que estavam sob o sol em caminhão (Foto: Reprodução)

Não se sabe a localização exata, mas o vídeo viralizou nas redes sociais chinesas.







Fonte: Surrealista



O vídeo é bem curtinho, mas revelador e surreal. Mostra um caminhão carregado com bandejas de ovos, pegando a estrada para o que parece uma entrega a um mercado ou centro de abastecimento. No meio do caminho, porém…O sol da China, que está provocando recordes de calor nesta época do ano, ajudou a chocar os ovos. É possível ver alguns pintinhos passeando e outros ainda rompendo os ovos, além de cascas já quebradas e vazias.