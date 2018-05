Piedade será sede de encontro de jornalistas especializados em turismo promovido duas vezes por ano

Localizada nos altos da Serra de Paranapiacaba, a uma hora da Capital Paulista, Piedade é uma ótima opção para quem procura ar puro e clima de montanha. Faz parte do “cinturão verde” do Estado de São Paulo pela elevada produção de hortifrutigranjeiros.

Conta com uma área rural que abriga cerca de 60% de toda a população, estimada em 52.214 habitantes, segundo o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os produtores são responsáveis por plantações dos mais variados tipos de verduras e frutas, entre elas a de caqui.

Piedade foi conhecida como a capital da cebola, chegando a ser a maior produtora do Brasil, hoje sua agricultura é diversificada, destacando-se entre elas a alcachofra e o morango. É também conhecida pelas suas “cerejeiras do Japão” (Sakura), as quais enfeitam a cidade durante os meses de junho e julho, quando acontece sua florada.

No mesmo mês, a comunidade japonesa comemora a Festa da Cerejeira. Em Piedade também é realizada a Festa do “Kaki Fuyu” (qualidade muito plantada na região, festividade que reúne várias atrações relativas à colheita do fruto).

Para os turistas, além do clima de montanha, outro chamativo é o encontro com a natureza, belas cachoeiras, represas e trechos de Mata Atlântica, além de sítios de recreio, pesqueiros, pecuária e criação de animais.

Piedade também se destaca pelas trilhas e visual que chama a atenção dos ciclistas. Escolhida para importantes eventos esportivos, como o Circuito Caloi GP Ravelli, uma das principais competições de mountain bike do país. O roteiro da prova passa por estradas de terra, trilhas naturais, propriedades particulares e estradas pavimentadas.





Um pouco da história

No século XIX, diversas famílias vindas de localidades vizinhas, especialmente de Sorocaba, estabeleceram-se na margem esquerda do Rio Pirapora, um pouco abaixo da confluência com o Ribeirão do Cotianos, formando um pequeno povoado que tinha como pioneiro Vicente Garcia.

Entre 1831 e 1835, um tropeiro doou a Vicente Garcia uma imagem de Nossa Senhora da Piedade que, em louvor da qual, apressou-se em construir uma pequena Capela, que foi benta a 20 de maio de 1840, que hoje é considerado o dia da fundação da cidade.

A lei n.º 16, de 03 de março de 1847, elevou o povoado de Piedade à condição de freguesia e a Lei n.º 8, de 24 de março de 1857, elevou a freguesia de Nossa Senhora da Piedade à de Vila, que foi instalada em 22 de setembro de 1857. Seus fundadores foram Vicente Garcia, Manuel Ribeiro, Francisco Moreira, José Francisco Rosa e Demétrio Machado.