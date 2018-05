O encontro é promovido duas vezes por ano e reúne mais de 30 jornalistas de vários estados do país

publicado em 04/05/2018

Nesta sexta-feira (4), a cidade de Piedade, no interior paulista, será a sede da reunião do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas

Nesta sexta-feira (4), a cidade de Piedade, no interior paulista, será a sede da reunião do Conselho Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo (ABRAJET), que acontecerá na Câmara Municipal, das 9h às 18h.

O encontro é promovido duas vezes por ano e reúne mais de 30 jornalistas de vários estados do país. A abertura da reunião contará com as presenças do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), de vereadores e de profissionais do setor turístico do município.

No local, serão debatidos importantes assuntos ligados à ABRAJET, entre eles, a eleição q48 nacional que ocorrerá no XXXV Congresso Nacional que será realizado em agosto, em Salvador.

Nos dias 5 (sábado) e 6 (domingo) de maio, será promovido um passeio pelos principais pontos turísticos do município.

Os profissionais da comunicação também conhecerão os eventos KakiFuyu e Exposição de Carros Antigos. Na ocasião, os jornalistas produzirão textos e fotos para divulgar Piedade em diversos veículos de comunicação, como revistas, jornais, tvs, blogs, mídias sociais, entre outros.

A reunião foi viabilizada por meio de parceria entre a ABRAJET e Diretoria Municipal de Turismo, com apoio do Roda São Paulo – da Secretaria Estadual de Turismo.