publicado em 18/05/2018

Mulher faz brownie com laxante para festa de despedida de desafeto em empresa (Foto: Reprodução/Internet)

Na festa de despedida do desafeto, fez uma bandeja inteira com brownies batizados. Mas não foi com maconha, a versão mais comum. Ela colocou laxante na receita, o que poderia provocar uma fila gigantesca no banheiro e até consequências mais graves.





O problema é que ela não fez tanto segredo assim. Um funcionário ficou sabendo da história e alertou o dono da festa, que retirou imediatamente os brownies da mesa e chamou a polícia.



No começo, ela negou tudo às autoridades. Só admitiu o delito quando um dos policiais se ofereceu a provar um pedaço da iguaria. Aí não teve jeito. Como ninguém chegou a comer o brownie, ela não será acusada criminalmente, informa o USA Today.





Uma mulher de 47 anos, funcionária de uma empresa de engenharia no Michigan, Estados Unidos, ficou muito feliz com o fato de um colega de trabalho, desafeto, estar indo embora para novos desafios. Tanto que bolou uma última vingança.