A motorista estava errada por 1,5 quilômetro de distância

publicado em 21/05/2018

Ela estava no bairro Alto da XV, em Curitiba, no Paraná, mas mora no bairro Hugo Lange. Quando parou na frente do prédio errado, na Rua José de Alencar, começou a buzinar, pedindo para que o portão da garagem fosse aberto. Como não a conhecia, o porteiro, é claro, não abriu.

Irritada com a situação, ela simplesmente dirigiu na direção do portão com tudo, derrubando-o. Os moradores do prédio informaram ao site Banda B que ela apresentava sinais de embriaguez. “Ela bateu a primeira vez e carregou o portão, engatando e ficando presa. (…) Depois veio o marido dela e a polícia”, disse um morador.

Como ela não estava mais ao volante quando a polícia chegou – sequer estava na rua, aliás – não houve como puni-la como motorista. O problema será apenas financeiro. Ninguém ficou ferido, ainda bem.





Fonte: Surrealista



