Na delegacia, ele disse que sua intenção era vender o ônibus

publicado em 03/05/2018

Menor furta ônibus, despenca sobre casa e apanha de moradores (Foto: Reprodução)

O jogo GTA 5 perdeu boa parte do hype 5 anos depois do lançamento, mas continua inspirando doidos da vida real.Foi provavelmente o caso de um adolescente de 17 anos que viu um ônibus vazio parado na rodoviária de Ribeirão Bonito, em São Paulo, e furtou-o para dar um rolê.O rapaz pegou a Rodovia Deputado Vicente Botta, a SP-215, e seguiu até a área urbana de São Carlos. Numa rampa do bairro Jardim Gonzaga, ele acabou perdendo o controle do busão e o bicho desceu de ré, caindo num barranco e destruindo parcialmente a casa da dona Cassiana Aparecida de Castro, informa o Estadão.Ninguém foi ferido pelo ônibus desgovernado, mas o jovem foi cercado por moradores locais, furiosos, e acabou levando uma surra. A polícia chegou e conseguiu deter o rapaz, que teve apenas ferimentos leves. Na delegacia, ele disse que sua intenção era vender o ônibus.A casa foi parcialmente liberada pela Defesa Civil depois que o ônibus foi retirado pela empresa Viação Araçatuba, a dona, com a ajuda de três guinchos.Foto: Estadão